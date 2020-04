Lidia, caposala in una casa di riposo, deceduta a 55 anni. L'ultimo sms alla sorella: "Io da qui uscirà morta" (Di sabato 18 aprile 2020) Stava male e la sorella la implorava di non andare al lavoro. “Mi ha risposto: il capitano non abbandona la nave”. Così la sorella di Lidia Liotta, infermiera siciliana di 55 anni e caposala alla casa di riposo Villa Serena a Predore, racconta la morte della donna press l’Ospedale di Brescia. La storia è raccontata da Corriere della Sera.“Già il 26 febbraio — racconta la sorella Giusy, insegnante alle medie di Chiuduno — mi ha scritto di essere preoccupata perché i suoi “nonnini”, come li chiamava affettuosamente lei, stavano male, c’erano dei casi di polmonite. Poi a un certo punto ha cominciato a stare male anche lei, con febbre alta, tanto che ai primi di marzo è dovuta restare a casa per qualche giorno”.Ma Lidia non molla e nonostante la malattia torna a lavoro:“Ha ricominciato ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 aprile 2020) Stava male e lala implorava di non andare al lavoro. “Mi ha risposto: il capitano non abbandona la nave”. Così ladiLiotta, infermiera siciliana di 55diVilla Serena a Predore, racconta la morte della donna press l’Ospedale di Brescia. La storia è raccontata da Corriere della Sera.“Già il 26 febbraio — racconta laGiusy, insegnante alle medie di Chiuduno — mi ha scritto di essere preoccupata perché i suoi “nonnini”, come li chiamava affettuosamente lei, stavano male, c’erano dei casi di polmonite. Poi a un certo punto ha cominciato a stare male anche lei, con febbre alta, tanto che ai primi di marzo è dovuta restare aper qualche giorno”.Manon molla e nonostante la malattia torna a lavoro:“Ha ricominciato ...

