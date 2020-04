L’amore dopo la grande mutazione

infoitcultura : Pechino Express, Carolina perde ma trova l’amore del coreano? Cosa ha scritto il ragazzo dopo la puntata - laudatosicastel : RT @GiaccardiChiara: Il coraggio, l’amore per la giustizia, la responsabilità di come si lascia il mondo a chi verrà dopo, le voci che risu… - GiaccardiChiara : Il coraggio, l’amore per la giustizia, la responsabilità di come si lascia il mondo a chi verrà dopo, le voci che r… - AlSaten : @GoccediP Se mi ferisce diventare aggressiva è un attimo, se c'è un intesa profonda ci tocca dopo sempre fare l'amo… - BufiCosimo : 'Anche quando dormiamo vegliamo l’uno sull’altro E questo amore più greve del frutto maturo di un lago Senza riso e… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore dopo Infernetto Bears, l'amore per il basket di un casertano approda a Roma l'eco di caserta