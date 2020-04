Kouame: «Inter? Non ho nessun rimpianto. Commisso è sempre presente» (Di sabato 18 aprile 2020) L’attaccante della Fiorentina, Cristian Kouamè ha parlato a Calciomercato l’Originale. Queste le sue parole Cristian Kouamè ha parlato a Calciomercato l’Originale. Queste le parole dell’attaccante della Fiorentina. Inter – «rimpianto no, non era il momento. Prima di andare al Cittadella aspettavo l’Inter. Ora sono venuto a sapere che l’Inter mi aveva ricercato quando il presidente del Prato aveva dato la parola al Cittadella. Se fossi lì sarei contento, ma non è detto che sarei arrivato in prima squadra». Commisso – «E’ sempre presente, mi ha chiamato anche due settimane fa per informarsi su come procedeva il mio recupero e come stessi passando questo periodo». FIRENZE – «La mia ragazza è innamorata della città quando l’ha vista per la prima volta lo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 aprile 2020) L’attaccante della Fiorentina, Cristian Kouamè ha parlato a Calciomercato l’Originale. Queste le sue parole Cristian Kouamè ha parlato a Calciomercato l’Originale. Queste le parole dell’attaccante della Fiorentina.– «no, non era il momento. Prima di andare al Cittadella aspettavo l’. Ora sono venuto a sapere che l’mi aveva ricercato quando il presidente del Prato aveva dato la parola al Cittadella. Se fossi lì sarei contento, ma non è detto che sarei arrivato in prima squadra».– «E’, mi ha chiamato anche due settimane fa per informarsi su come procedeva il mio recupero e come stessi passando questo periodo». FIRENZE – «La mia ragazza è innamorata della città quando l’ha vista per la prima volta lo ...

