Coronavirus, Campania blindata. De Luca: «Quarantena per chi arriva dal Nord». I fuorisede: «Chiudeteci fuori ma fateci campare» (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl governatore della Campania Vincenzo De Luca annuncia che «chi arriverà da Regioni in cui c’è un livello altissimo di contagio da Coronavirus dovrà andare in Quarantena». E non è finita qui: prevista anche «una riduzione del numero dei treni provenienti da quei territori con controlli rigorosi alle stazioni ferroviarie». «Quei territori», dati alla mano, sono: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. A scanso di equivoci, la posizione della Campania è estremamente chiara. L’apertura totale di una regione deve essere…Gepostet von Vincenzo De Luca am Freitag, 17. April 2020 «La posizione della Campania è estremamente chiara. L’apertura totale di una Regione deve essere decisa a livello ... Leggi su open.online Il Coronavirus non può farci scordare né mascherare il disastro sanità in Campania

