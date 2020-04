C’è tensione tra Salvini e Giorgetti su Mes, il numero 2 della Lega pensa che non sia una soluzione da scartare (Di sabato 18 aprile 2020) Ci sarebbe anche una parte della Lega favorevole a questo Mes senza condizionalità, destinato ad aiutare i Paesi dell’Unione Europea nella spesa sanitaria pari al 2% del Pil. Questa parte della Lega è rappresentata da quel piccolo microcosmo che gira intorno a Giancarlo Giorgetti. Lo scontro Salvini-Giorgetti, infatti, sembra abbastanza aperto, come riportato quest’oggi da un retroscena di Repubblica firmato da Carmelo Lopapa che, per il quotidiano romano, segue dal di dentro le vicende del Carroccio. LEGGI ANCHE > Non esiste la fotografia di Mussolini alle spalle di Salvini con la mascherina Salvini-Giorgetti, i due punti di vista diversi sul Mes Secondo Giorgetti il Mes proposto da Bruxelles e la sua versione venuta fuori dalla riunione dell’Eurogruppo non è pericolosa come la versione “tradizionale” del Mes, quella che ha ... Leggi su giornalettismo Il trailer di Run su HBO è un intrigo di azione e tensione erotica - e c’è anche Phoebe Waller-Bridge

La prova del cuoco - lite Isoardi-Lippi? Spettatore : “C’è tensione”

GF VIP - Adriana Volpe flirt con Andrea Denver : “C’è tensione sessuale” (Di sabato 18 aprile 2020) Ci sarebbe anche una partefavorevole a questo Mes senza condizionalità, destinato ad aiutare i Paesi dell’Unione Europea nella spesa sanitaria pari al 2% del Pil. Questa parteè rappresentata da quel piccolo microcosmo che gira intorno a Giancarlo. Lo scontro, infatti, sembra abbastanza aperto, come riportato quest’oggi da un retroscena di Repubblica firmato da Carmelo Lopapa che, per il quotidiano romano, segue dal di dentro le vicende del Carroccio. LEGGI ANCHE > Non esiste la fotografia di Mussolini alle spalle dicon la mascherina, i due punti di vista diversi sul Mes Secondoil Mes proposto da Bruxelles e la sua versione venuta fuori dalla riunione dell’Eurogruppo non è pericolosa come la versione “tradizionale” del Mes, quella che ha ...

Gabriele_Mill : @Libero_official Il mes è un mess! La tensione che c'è è causata da questo governo di incapaci. - CalcioNapoli24 : - Ro_finocchiaro : RT @endlhes: La chimica e la tensione che c’è tra loro due si percepisce da lontano un miglio, e per di più: non si toccano nemmeno, non so… - sussonrisas_le : RT @endlhes: La chimica e la tensione che c’è tra loro due si percepisce da lontano un miglio, e per di più: non si toccano nemmeno, non so… - news24_napoli : Chiariello: "C’è tensione in casa Napoli, i giocatori… -