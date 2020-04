A Capannelle uomo prende a martellate la sua ex | arrestato

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 aprile 2020) Roma – E’ uscito dal posto di lavoro a Pietralata, ha chiamato un taxi e si e’ recato dalla sua ex fidanzata, aspettandola all’interno del box auto con un martello . Ha pensato, nel corso del tragitto, a costruirsi un alibi, chiedendo all’autista del taxi di fermarsi per timbrare un biglietto alla stazione metro, per poi proseguire la corsa fino a raggiungere casa della donna, e l’ha aspettata all’interno del box auto. Lì e’ scattata l’aggressione, l’ha colpita con variealla testa, terminate solo quando il manico dell’attrezzo si e’ rotto. L’, un 46enne romano, e’ scappato nuovamente a bordo di un taxi. Immediato l’intervento di personale del commissariato Romanina, della Squadra Mobile di Roma e della Polizia Scientifica, coordinatosi per prestare soccorso alla vittima, ...