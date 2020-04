Hellas Verona | Pazzini | «Manca il calcio Ma quello vero»

(Di venerdì 17 aprile 2020) L’attaccante dell’ha parlato dell’emergenza Coronavirus durante una diretta Instagram Giampaoloè intervenuto nel corso di una diretta Instagram con Mitchell Poletti, capitano della Tezenis Scaligera Basket: «Non sappiamo ancora niente, ogni giorno ne leggiamo una diversa. Le ultime cose che ho letto mi sembrano tutto tranne che: a tutti noiil campo, il, ma il, con gli stadi pieni». «In questo momento faccio anche fatica a pensare al, con tutti i nuovi contagiati e i deceduti. Come disse Ancelotti, ilè la cosa più importante delle cose meno importanti. Conosco persone che hanno perso dei cari, fai davfatica a parlare di», ha concluso l’attaccante dell’. Leggi sunews24.com

Mediagol : Verona, Pazzini: 'Vi racconto i gol a #Juventus e Real Madrid. Ecco come è nata la mia esultanza'… - Dalla_SerieA : ASTA BENEFICA DELL'HELLAS VERONA - - ilnapolionline : CALCIO FEMMINILE - B. Glionna (att. Hellas Verona): 'L'Italia? Un'esperienza da far togliere il fiato' -… - Gatina711 : RT @Frosinone1928: ?? #OnThisDay ?? 17 aprile 2016 ???? Hellas Verona - Frosinone 1-2 ?? Il gol di Frara al 92’ regala la vittoria ai giallazz… - Frosinone1928 : ?? #OnThisDay ?? 17 aprile 2016 ???? Hellas Verona - Frosinone 1-2 ?? Il gol di Frara al 92’ regala la vittoria ai gia… -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona

«In questo momento faccio anche fatica a pensare al calcio, con tutti i nuovi contagiati e i deceduti. Come disse Ancelotti, il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti. Conosco ...È terminata 1-1 la sfida d’alta quota tra la Primavera Hellas e l’Udinese. Sane e compagni hanno tenuto testa ad un avversario solido e organizzato, restando in controllo della partita per tutto il ...