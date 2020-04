Coronavirus, record di multe per un uomo a Mondello: “Vado in spiaggia e pago, sono un uomo libero” (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus, un uomo fa il record di multe a Palermo perché “non può rinunciare al mare” Domenico Finazzo è un ex imprenditore siciliano di 62 anni. Negli scorsi giorni ha ricevuto cinque multe per aver violato le limitazioni degli spostamenti dovute all’epidemia di Coronavirus, per essere andato al mare, alla spiaggia di Mondello, a Palermo, a cui non può rinunciare. Intervistato da Repubblica l’ex imprenditore ha confessato di aver accumulato un totale di 1.500 euro di sanzioni. “sono un uomo libero e voglio continuare a fare ciò che voglio. Quando guardo il mare mi rilasso”, così l’ex imprenditore siciliano Domenico Finazzo ha motivato la sua scelta di continuare a violare le prescrizioni anti-contagio da Coronavirus per recarsi in spiaggia. “Non voglio rinunciare al mare e al ... Leggi su tpi Coronavirus - nuovo record di vittime negli Stati Uniti : più di 4.500 in 24 ore. Ma Trump : “Picco superato” e propone un piano di riapertura. Wuhan corregge il bilancio totale : 1.290 morti e 325 nuovi casi in più

Coronavirus : +20% di decessi dal 1° marzo al 4 aprile rispetto al periodo 2015/19 - record a Bergamo [DATI e DETTAGLI]

Coronavirus - venerdì quasi 10mila denunciati : record (Di venerdì 17 aprile 2020), unfa ildia Palermo perché “non può rinunciare al mare” Domenico Finazzo è un ex imprenditore siciliano di 62 anni. Negli scorsi giorni ha ricevuto cinqueper aver violato le limitazioni degli spostamenti dovute all’epidemia di, per essere andato al mare, alladi, a Palermo, a cui non può rinunciare. Intervistato da Repubblica l’ex imprenditore ha confessato di aver accumulato un totale di 1.500 euro di sanzioni. “unlibero e voglio continuare a fare ciò che voglio. Quando guardo il mare mi rilasso”, così l’ex imprenditore siciliano Domenico Finazzo ha motivato la sua scelta di continuare a violare le prescrizioni anti-contagio daper recarsi in. “Non voglio rinunciare al mare e al ...

fattoquotidiano : Coronavirus, in Corea del Sud 141 persone guarite sono tornate ad essere positive al Covid: 34 sono ventenni. Recor… - repubblica : Coronavirus nel mondo, negli Usa oltre 4.500 vittime in 24 ore: è record. Wuhan rifà i conti: 1290 decessi in più [… - repubblica : Coronavirus, il bilancio: record di tamponi, al minimo i ricoveri in terapia intensiva (meno di 3mila) [aggiornamen… - bettyzucca : RT @rubio_chef: “Se mi toccherà pagare probabilmente non riuscirò a recuperare la somma neanche con un anno di lavoro” Marwen. Merde frustr… - sanfra67 : @SamIfCat @fattoquotidiano Certamente. Essere forti con i deboli e deboli con i forti in Italia è sport nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus nel mondo, Wuhan rifà i conti: 50% di morti in più. Negli Usa oltre 4.500 vittime in 24 ore la Repubblica Meraviglie Tesla, la “apple” dell'auto: nell'era del coronavirus è boom della vettura elettrica

O che, prima del coronavirus, la società guidata da Elon Musk ha toccato valori record a Wall Street (capitalizzazione oltre 150 miliardi), secondi solo a quelli della Toyota. Lo scorso anno ...

Germania: virus sotto controllo l'ottimismo di Berlino

Coronavirus: altri 847 morti in Gb, 108.000 i contagi - Resta al livello di picchi record per l'Europa in questa fase il numero di morti da coronavirus registrati nel Regno Unito, nei soli ospedali, ...

O che, prima del coronavirus, la società guidata da Elon Musk ha toccato valori record a Wall Street (capitalizzazione oltre 150 miliardi), secondi solo a quelli della Toyota. Lo scorso anno ...Coronavirus: altri 847 morti in Gb, 108.000 i contagi - Resta al livello di picchi record per l'Europa in questa fase il numero di morti da coronavirus registrati nel Regno Unito, nei soli ospedali, ...