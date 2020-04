"Che diranno ora?". Socci e Becchi a tenaglia su Bergoglio e gli anti-Salvini in Vaticano (Di venerdì 17 aprile 2020) A tenaglia contro il Vaticano ai tempi del coronavirus. Antonio Socci e Paolo Becchi commentano molto duramente le notizie provenienti dalla Santa Sede: Papa Francesco ha affermato che "la Chiesa in streaming porta alla gnosi". Come dire: riaprite le chiese o la fede è a rischio. "Prima tira il sasso e poi nasconde la mano, scaricando la colpa su chi lo ha seguito", accusa Socci. "ora che diranno i vescovi che hanno sbranato Salvini per aver detto che almeno a Pasqua andavano riaperte le chiese?". "Andiamo ancora più a fondo - aggiunge Becchi -. Francesco d‘Assisi abbracciava i lebbrosi, Francesco I non ha detto una parola sui cadaveri di malati contagiosi privati di ogni conforto religioso e bruciati come residui tossici. La sua responsabilità nei confronti della cristianità è enorme". Leggi su liberoquotidiano Il sindaco di Messina annuncia droni che - con la sua voce - diranno : «Dove ca**o vai - torna a casa» | VIDEO

Coronavirus - quanto durerà? Burioni : «Ecco i dati che ci diranno quando potremo abbassare la guardia»

Conte : “Coronavirus? Faremo ciò che ci diranno di fare” (Di venerdì 17 aprile 2020) Acontro ilai tempi del coronavirus. Antonioe Paolocommentano molto duramente le notizie provenienti dalla Santa Sede: Papa Francesco ha affermato che "la Chiesa in streaming porta alla gnosi". Come dire: riaprite le chiese o la fede è a rischio. "Prima tira il sasso e poi nasconde la mano, scaricando la colpa su chi lo ha seguito", accusa. "chei vescovi che hanno sbranatoper aver detto che almeno a Pasqua andavano riaperte le chiese?". "Andiamo ancpiù a fondo - aggiunge-. Francesco d‘Assisi abbracciava i lebbrosi, Francesco I non ha detto una parola sui cadaveri di malati contagiosi privati di ogni conforto religioso e bruciati come residui tossici. La sua responsabilità nei confronti della cristianità è enorme".

matteograndi : Se Macron faccia bene o meno lo diranno i fatti. A oggi la Francia è un Paese che ha un piano. È un Paese che dice:… - dianasaIvatore : RT @nahiabedoya: «Guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico. Non sono il tipo lo sai, i versi d'amore mi fanno sentire uno stupid… - Albybianc : RT @sciolti_cani: Scaricando l’app #Immuni sul proprio smartphone si sarà informati sul rischio di contagio. Vedrai che poi ti diranno che… - xxaleb : RT @adorvoliver: Io ho l'ansia di una ipotetica fase in cui ci diranno che potremmo iniziare ad uscire perché se certi si sono rivelati del… - Noovyis : ('Che diranno ora?'. Socci e Becchi a tenaglia su Bergoglio e gli anti-Salvini in Vaticano) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Che diranno Agipronews.it | Coronavirus, Boccia (Min. Affari regionali): "I dati ci diranno quello che si farà dal 4 maggio" Agipronews Antonio Socci e Paolo Becchi a tenaglia su Papa Francesco e gli anti-Salvini in Vaticano: "Che diranno ora?"

Come dire: riaprite le chiese o la fede è a rischio. "Prima tira il sasso e poi nasconde la mano, scaricando la colpa su chi lo ha seguito", accusa Socci. "Ora che diranno i vescovi che hanno sbranato ...

Coronavirus, Bonaccini: "Basta litigi, penoso alimentare polemiche"

Abbiamo bisogno di parlare poco e di lavorare molto, che è quello che ho cercato di fare e che tuttora stiamo cercando di fare qui in Emilia-Romagna. Se ne siamo stati capaci lo diranno i fatti e ...

Come dire: riaprite le chiese o la fede è a rischio. "Prima tira il sasso e poi nasconde la mano, scaricando la colpa su chi lo ha seguito", accusa Socci. "Ora che diranno i vescovi che hanno sbranato ...Abbiamo bisogno di parlare poco e di lavorare molto, che è quello che ho cercato di fare e che tuttora stiamo cercando di fare qui in Emilia-Romagna. Se ne siamo stati capaci lo diranno i fatti e ...