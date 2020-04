Assicurazione auto: stop fino al 31 luglio, ma non mancano le polemiche (Di venerdì 17 aprile 2020) L’Ania ha annunciato la volontà di venire in contro ai clienti che in questi mesi non hanno usufruito dell’Assicurazione auto. L’Unione nazionale dei consumatori e il Codacons però non sono d’accordo sulle modalità Fonte PixabayEra nell’aria da qualche giorno, ma adesso è praticamente ufficiale, fino al 31 luglio è possibile richiedere la sospensione del pagamento dell’RC auto. Il Parlamento infatti ha deciso di integrare il Decreto Cura Italia per tutelare gli assicurati dei veicoli non utilizzati, a patto che siano realmente fermi e quindi al riparo da potenziali incidenti. Le stesse compagnie assicurative, sollecitate a più riprese (e da più parti) in questo periodo, hanno annunciato di voler far la loro parte con iniziative specifiche ed autonome in favore degli automobilisti. ... Leggi su chenews Assicurazione Auto - compagnie verso formule di rimborso

Coronavirus - assicurazione auto sospesa fino al 31 luglio

Il runner recidivo - il gruppo di pescatori sull’auto senza assicurazione e le grigliate : Pasqua e Pasquetta di intenso lavoro per le Fiamme Gialle (Di venerdì 17 aprile 2020) L’Ania ha annunciato la volontà di venire in contro ai clienti che in questi mesi non hanno usufruito dell’. L’Unione nazionale dei consumatori e il Codacons però non sono d’accordo sulle modalità Fonte PixabayEra nell’aria da qualche giorno, ma adesso è praticamente ufficiale,al 31è possibile richiedere la sospensione del pagamento dell’RC. Il Parlamento infatti ha deciso di integrare il Decreto Cura Italia per tutelare gli assicurati dei veicoli non utilizzati, a patto che siano realmente fermi e quindi al riparo da potenziali incidenti. Le stesse compagnie assicurative, sollecitate a più riprese (e da più parti) in questo periodo, hanno annunciato di voler far la loro parte con iniziative specifiche ednome in favore deglimobilisti. ...

gazzettadilucca : Con l’acquisto di un’automobile bisogna prevedere una serie di spese - BlitzQuotidiano : Villadossola, prende l’auto dei genitori (senza patente e senza assicurazione) e esce: 6900 euro di multa… - Claudio1976cb1 : Vuoi risparmiare sull'assicurazione della tua auto o moto, con pagamenti rateali senza interessi? Sei nel posto giu… - akipopilo : RT @maurorizzi_mr: @giuliocavalli @Ori254 Pensa, in Germania ne hanno create molte di più, di terapie imtensive, e non stanno usando neanch… - FrancescaLupo15 : RT @maurorizzi_mr: @giuliocavalli @Ori254 Pensa, in Germania ne hanno create molte di più, di terapie imtensive, e non stanno usando neanch… -