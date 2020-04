Von der Leyen | Chiedo scusa all' Italia Assenti all' inizio | ora tutta la Ue cambi

repubblica : ?? Von der Leyen: 'Giusto che la Ue chieda scusa all'Italia' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Von der Leyen: 'Ue chiede scusa all'Italia' #ANSA - HuffPostItalia : Von der Leyen: 'Sentite scuse all'Italia ma ora l'Europa c'è' - franciungaro : RT @straneuropa: Ursula von der Leyen: “Italia scusa, c’è voluto troppo tempo per capire che dobbiamo proteggerci a vicenda'. E' una buona… - GianniPulito : Bisognerebbe che Gentiloni s€duc€sse la Von der Leyen. -

Alla fine le scuse ufficiali all’Italia sono arrivate. L’Ue, attraverso la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, capisce che molti Paesi non hanno aiutato l’Italia come avrebbero ...Le parole della presidente della Commissione UE: “All’Italia dobbiamo scuse sentite” perché “molti paesi non hanno risposto quando il Paese aveva bisogno di aiuto all’inizio della pandemia” ...