Pino Cacucci | “Sepúlveda è stato preda del virus anche perché

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 aprile 2020) “Era come un fratello, le mie condizioni al momento non sono le migliori per parlare e ricordarlo, ma ci provo; voglio farlo.; più di un mese che era in quelle condizioni, mi sono sempre informato ricevendo un continuo di alti e bassi e di speranze che si riaccendevano con linee di miglioramenti, matutto inutile. Se ne; andato per sempre e lascia un vuoto immenso, incommensurabile. Non mi viene in mente nessun altro scrittore che abbia le sue capacità di difendere la memoria attraverso una letteratura che non; apparentemente militante, ma schierata come lo era lui. Aveva una capacità di narrare che ti portava per mano con il cuore in situazioni delle più diverse e delle più lontane. Era già erede dei grandi della letteratura latino-americana e della loro grande capacità di ...