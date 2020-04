Olympe de Gouges | “colpevole” di essersi battuta per i diritti delle donne

(Di giovedì 16 aprile 2020) Lei è la donna che ha osato pensare come un uomo, ritenuta colpevole di aver criticato la rivoluzione francese e difatta portavoce deie di tutti coloro che avevano subito ingiustizie. Lei ède, un’eroina di altri tempi che ci ha lasciato un’eredità immensa. Nata l’anagrafe come Marie Gouze a Montauban, cresce in una famiglia modesta, da un padre macellaio e una madre domestica. Nel 1765 sposa un ufficiale dell’Intendant, da questo matrimonio nascerà un figlio con il quale la donna si trasferirà a Parigi dopo la morte del marito insieme al nuovo compagno. Marie sin da subito rifiuta la sua posizione da borghese di provincia, le sue idee erano a quei tempi troppo rivoluzionarie e così la donna scelse di farsi conoscere con lo pseudonimode. Dicono di lei che era ...

Neppure la modernità che irrompe prepotentemente in Europa con la frattura della Rivoluzione francese riesce ad aprire le porte chiuse per le donne prigioniere dell'"oikos", se Olympe de Gouges, Rose ...