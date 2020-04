"Non si eluda il Parlamento". Il monito di Gaetano Silvestri (Di giovedì 16 aprile 2020) La fase 2, quella della ripartenza dopo la chiusura totale per l'epidemia da coronavirus, deve prevedere "senza dubbio" il passaggio in Parlamento e fondarsi, nel rapporto con i governatori, sul "regionalismo cooperativo", senza mai dimenticare che il quadro in cui agire è quello costituzionale. Su quest'ultimo punto Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte Costituzionale, è nettissimo. Ma anche da preoccupato, tanto da aver messo a punto qualche giorno fa una riflessione sul sito di Unicost in cui sottolinea che "persino in vista della situazione eccezionale per antonomasia, la guerra, l'articolo 78 della Costituzione non mette da parte la democrazia parlamentare, giacché lo stato di guerra può essere dichiarato solo dal Parlamento e prevede che quest'ultimo possa delegare al Governo i 'poteri necessari', non i pieni poteri". ... Leggi su agi (Di giovedì 16 aprile 2020) La fase 2, quella della ripartenza dopo la chiusura totale per l'epidemia da coronavirus, deve prevedere "senza dubbio" il passaggio ine fondarsi, nel rapporto con i governatori, sul "regionalismo cooperativo", senza mai dimenticare che il quadro in cui agire è quello costituzionale. Su quest'ultimo punto, presidente emerito della Corte Costituzionale, è nettissimo. Ma anche da preoccupato, tanto da aver messo a punto qualche giorno fa una riflessione sul sito di Unicost in cui sottolinea che "persino in vista della situazione eccezionale per antonomasia, la guerra, l'articolo 78 della Costituzione non mette da parte la democrazia parlamentare, giacché lo stato di guerra può essere dichiarato solo dale prevede che quest'ultimo possa delegare al Governo i 'poteri necessari', non i pieni poteri". ...

