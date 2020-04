Nardella ai sindaci tedeschi: "Serve un piano economico per salvare l'Europa" (Di giovedì 16 aprile 2020) Varare un piano economico ambizioso per salvare l'intera Europa dalla più pesante crisi economica mai vista dopo la Grande Depressione degli anni '30”. E' la road map indicata dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, e contenuta in una lettera inviata ad alcuni sindaci tedeschi di città alle quali Firenze è legata: Berlino, Dresda, Kassel, Lipsia e Darmstadt-Dieburg. Il sindaco di Firenze Dario Nardella, in qualità anche di vicepresidente di Eurocities, l'organismo che comprende oltre 140 città europee, nella lettera inviata per conoscenza anche all'ambasciatore italiano a Berlino Luigi Mattiolo, sottolinea come “la conoscenza reciproca e la collaborazione più o meno recente ma sempre significativa che unisce Firenze con le vostre belle e importanti città mi ha spinto a interpellarvi per chiedere di farvi parte attiva, con la ... Leggi su agi Confindustria Napoli - Nardella e De Magistris : Turismo - in assenza di una legge sindaci costretti a improvvisare (Di giovedì 16 aprile 2020) Varare unambizioso perl'interadalla più pesante crisi economica mai vista dopo la Grande Depressione degli anni '30”. E' la road map indicata dal sindaco di Firenze, Dario, e contenuta in una lettera inviata ad alcunidi città alle quali Firenze è legata: Berlino, Dresda, Kassel, Lipsia e Darmstadt-Dieburg. Il sindaco di Firenze Dario, in qualità anche di vicepresidente di Eurocities, l'organismo che comprende oltre 140 città europee, nella lettera inviata per conoscenza anche all'ambasciatore italiano a Berlino Luigi Mattiolo, sottolinea come “la conoscenza reciproca e la collaborazione più o meno recente ma sempre significativa che unisce Firenze con le vostre belle e importanti città mi ha spinto a interpellarvi per chiedere di farvi parte attiva, con la ...

