Muore dopo mamma e papà «Sergio, ingegnere dolce» (Di giovedì 16 aprile 2020) Prima la madre Colomba Scotti, poi il padre Franco Bertino e infine lui, Sergio Bertino, a soli 53 anni. È un dramma emblematico di quanto successo a Bergamo nell’emergenza coronavirus, quello che ha colpito la famiglia Bertino: mamma, papà e figlio portati via in poche settimane. Pubblichiamo un ricordo scritto dalla cugina, Lia Scotti. Leggi su ecodibergamo Dramma a Nicosia - mamma 19enne muore dopo il parto : era ricoverata in terapia intensiva

“Addio angelo mio”. Maria Giusi muore a 19 anni dopo il parto

Dramma a Nicosia - mamma 19enne muore dopo il parto : era ricoverata in terapia intensiva (Di giovedì 16 aprile 2020) Prima la madre Colomba Scotti, poi il padre Franco Bertino e infine lui,Bertino, a soli 53 anni. È un dramma emblematico di quanto successo a Bergamo nell’emergenza coronavirus, quello che ha colpito la famiglia Bertino:, papà e figlio portati via in poche settimane. Pubblichiamo un ricordo scritto dalla cugina, Lia Scotti.

LimeMagazineU : Dramma a Nicosia, mamma 19enne muore dopo il parto: era ricoverata in terapia intensiva - PulitiElena : RT @fanpage: Walter muore a 45 anni dopo un mese di agonia, la lettera della moglie: “Eri la colonna della mia vita” - oliverhogws : io: che fortuna questo a salire sulla navicella con luke così di sicuro non muore sempre io tre secondi dopo: come non detto - Axeldml2 : RT @croalxbis: 14/04/04 'ADESSO VI FACCIO VEDERE COME MUORE UN ITALIANO'. Dopo avere pronunciato queste parole,cerca di togliersi il cappuc… - StefColino : @Michele23563083 @Libero_official Finché non ti muore un parente. Dopo magari un po’ le palle ti girano -