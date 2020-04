Messaggio sulla lavagnetta di una nonna in isolamento | “Voglio più vino”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 16 aprile 2020) Questa condizione dicomune un po’ a tutti gli stati del mondo di certo non è un concetto facile da accettare. In particolare gli anziani, che non possono fare loro la spesa o stare con i propri familiari, ne soffrono particolarmente. Per fortuna c’è chi non perde il buonumore. Come questaultra ottantenne che ha fatto sorridere un’intera comunità con il suo umorismo. La vecchietta infatti ha risposto alla domanda che la figlia le ha fatto circa la spesa, in questo modo: “voglio più vino” scritto su unamostrata dalla finestra. La figlia l’ha fotografata e postata sui social. Voglio più vino:divertente della nonnina Quando Kelly Muller è andata a trovare sua madre nella sua casa in Ontario, in Canada. Non potendo entrare le ha chiesto a distanza di cosa avesse ...