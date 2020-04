Luca Argentero | Doc-Nelle tue mani | “Stasera sarà imbarazzante”

(Di giovedì 16 aprile 2020)su Doc-tuesvela: “Stasera vedrete una delle scene che mi imbarazza di più” Protagonista di Doc-tue, fiction di grande successo attualmente in onda su Rai 1,ha deciso di regalare ai tanti telespettatori un pomeriggio in sua compagnia, prima dell’ultima puntata di stasera.ha dunque fatto una diretta Instagram con il regista della fiction, Jan Michelini, ed insieme hanno sia risposto alle domande dei followers sia dato qualche anticipazione. A proposito delle domande, tra queste, un fan ha chiesto aquale fosse stata la scena più imbarazzante girata. Ed ecco cos’ha svelato: “Abbiamo fatto tante cose imbarazzanti, ma stasera vedrete una delle scene che mi imbarazza di più. E’ una scena cantata, canterò la trap, dove io sono disposto anche a fare una ...

flavioneviano : @carotelevip Pensa che Luca Argentero ha fatto il Gf come Rocco Casalino ?????????? - IOdonna : Stasera su Rai1 le ultime puntate di “Doc. Nelle tue mani”: la fiction record di ascolti con Luca Argentero - bellicapelli15 : Luca Argentero a TvBlog: il mio DOC in omaggio ai medici - IncontriClub : Luca Argentero: età, Instagram, altezza, moglie, figli - Iiasuarez : @aliyaskyes Assolutamente rai uno, Doc ultima puntata Luca Argentero e Gianmarco Saurino, ops -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

C’è molta attesa per la quarta e ultima puntata di “DOC. Nelle tue mani“, che vede come protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, un giovane medico che a causa di un grave trauma ha perso ...Protagonista di Doc-Nelle tue mani, fiction di grande successo attualmente in onda su Rai 1, Luca Argentero ha deciso di regalare ai tanti telespettatori un pomeriggio in sua compagnia, prima ...