Enrico Mentana perde credibilità dopo le parole contro Conte: TgLa7 crolla negli ascolti (Di giovedì 16 aprile 2020) “Se avessimo saputo, non avremmo mandato in onda quella parte della conferenza di Conte”. Le parole di Enrico Mentana durante l’ultima conferenza del presidente del Consiglio hanno diviso l’Italia in due. Da una parte, c’è chi si è schierato a favore del direttore di TgLa7, dall’altra invece l’idea che il giornalista avrebbe preferito in qualche modo censurare il Premier non è andata molto a genio. E il calo di ascolti del suo Tg lo dimostra. Enrico Mentana: “Era un arteficio retorico” Un “artificio retorico per dire che quella parte era fuori posto”, lo ha definito in un commento su Instagram. Ma le parole di Mentana, in quel momento, sono risultate di cattivo gusto tanto quanto possono esserlo risultate le smentite di Conte alle affermazioni di Matteo Salvini e Giorgia Meloni riguardo al Mes. ... Leggi su urbanpost Enrico Mentana - imbarazzo in diretta al TgLa7 : “Ma che Borse? Non fate scherzi! È Pasquetta”

