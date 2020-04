Doc – Nelle tue mani torna in autunno? Jan Michelini: “La speranza è di finire la serie a giugno” (Di giovedì 16 aprile 2020) Doc - Nelle tue mani tornerà in onda su Rai1 in autunno con il finale della prima stagione. Il cast spera di completare le riprese delle nuove quattro puntate a giugno. Sul set, tuttavia, dovranno attenersi a regole precise per evitare il rischio del contagio da Coronavirus. Lo fa sapere Jan Maria Michelini in un'intervista rilasciata a Fanpage.it. Il regista ha svelato tutti i retroscena della serie tv con Luca Argentero ispirata alla storia di Pierdante Piccioni. Leggi su fanpage Doc – Nelle tue mani si ferma : le nuove puntate in autunno

DOC NELLE TUE MANI/ Anticipazioni ultima puntata 16 aprile : Carolina è bulimica?

DOC - Nelle tue mani : Quando torna con il Finale? Ci sarà una Seconda Stagione? (Di giovedì 16 aprile 2020) Doc -tuetornerà in onda su Rai1 incon il finale della prima stagione. Il cast spera di completare le riprese delle nuove quattro puntate a giugno. Sul set, tuttavia, dovranno attenersi a regole precise per evitare il rischio del contagio da Coronavirus. Lo fa sapere Jan Mariain un'intervista rilasciata a Fanpage.it. Il regista ha svelato tutti i retroscena dellatv con Luca Argentero ispirata alla storia di Pierdante Piccioni.

____martins____ : questa sera ho preferito vedere le ultime puntate di Doc nelle tue mani in tv al posto di Civil War cioè mi sorprendo di me stessa - checchinato_j : @guerriero1973 come mai stasera non commenti #doc nelle tue mani? - purbangtan : RT @photofyoo: guardo doc - nelle tue mani per la trama. la trama: - CeciliaLazz : RT @MissioneSorriso: Stasera va in onda l'ultima puntata di #DocNelleTueMani #DOC Nella prima puntata era presente anche un clown dottore… - Hazzabbracciami : Ho la TL piena metà Che guarda Doc Nelle Tue Mani Metà pirati dei caraibi Metà Civil War Adoroooo -