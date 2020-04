Chi è il dottor Shiva e perché non ha senso fidarsi delle sue teorie complottiste sul

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 16 aprile 2020) Con l’esplosione della pandemia globale, ecco che emergono i famosi personaggi in cerca d’autore raccontati da Luigi Pirandello. Vedendo quel che circola sui social e nelle chat, però, sono più dei sei narrati dallo scrittore siciliano. L’ultimo di una lunga serie risponde al nome delAyyadurai che si è ritagliato, a suon die bufale già smentite, un posto nella hall of fame di questa crisi sanitaria a livello globale. LEGGI ANCHE > La bufala della ‘capsula virus Covid-19’ ritrovata in una falda acquifera di «una zona focolaio» Da diversi giorni, infatti, circola in tutta Italia (dopo aver avuto un grande appeal negli Stati Uniti) un’intervista a ‘The Next News Network’ in cui il, scienziato e businessman di origini indiane ma ...