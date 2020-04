Atletico Madrid, occhi su Lacazette: l’Arsenal non si oppone (Di giovedì 16 aprile 2020) L’Atletico Madrid starebbe lavorando al grande colpo per la prossima stagione: i Colchoneros starebbero pensando a Lacazette L’Atletico Madrid starebbe lavorando al grande colpo per la prossima stagione. I Colchoneros starebbero pensando ad una punta che possa ovviare alla partenza di Antoine Griezmann, mai sostituito nonostante il grande acquisto di Joao Felix. Come riportato dal The Sun, l’Atletico Madrid avrebbe individuato in Lacazette il profilo ideale. Come riportato dal quotidiano britannico, l’Arsenal non avrebbe chiuso alla cessione dando il via libera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Shade cuore bianconero : «Dopo Juve-Atletico Madrid ho pianto»

Atletico Madrid - Joao Felix : in cosa deve crescere il portoghese

L’Atletico Madrid starebbe lavorando al grande colpo per la prossima stagione. I Colchoneros starebbero pensando ad una punta che possa ovviare alla partenza di Antoine Griezmann, mai sostituito ...

Esclusiva: Juventus, sfida a Manchester City e Real Madrid per la nuova stella del Brasile

Come rivelato in esclusiva dal team inglese di 90min.com, il talentuoso Gabriel Veron potrebbe presto compiere il salto di qualità e calcare il prestigioso palcoscenico del calcio europeo. Il 17enne d ...

