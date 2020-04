Andrea Delogu sconvolta: “Siamo arrivati a questo, è follia” (Di giovedì 16 aprile 2020) Nella cornice notturna di I Lunatici, si è scatenata Andrea Delogu raccontando ai microfoni Rai le propria complicata quarantena in compagnia del marito Francesco Montanari. La conduttrice, come molti, sta prendendo con ironia l’obbligo di convivenza reiterata con il partner, assieme al quale condivide ora le più lunghe giornate dell’anno. “Sono felice di stare con lui, è la persona migliore con cui condividere una situazione così difficile“, ha raccontato, non senza una sottile vena di ironia. “La mattina lo odio, il pomeriggio gli voglio bene e la sera lo amo alla follia“. La convivenza con Francesco Montanari, la quarantena e la maternità: “Certa gente sta scommettendo su quando rimarrò incinta”, scherza Andrea Delogu Raccontando la sua convivenza, Andrea Delogu non si nega aneddoti ironici, ... Leggi su velvetgossip La quarantena di Andrea Delogu : "Scommettono sulla mia gravidanza - è una pazzia" -

Andrea Delogu e Francesco Montanari hanno trovato il giusto equilibrio in casa in quarantena (Foto)

Andrea Delogu : "Non si chiede quando fai un figlio - magari mi metti in difficoltà" (Di giovedì 16 aprile 2020) Nella cornice notturna di I Lunatici, si è scatenataraccontando ai microfoni Rai le propria complicata quarantena in compagnia del marito Francesco Montanari. La conduttrice, come molti, sta prendendo con ironia l’obbligo di convivenza reiterata con il partner, assieme al quale condivide ora le più lunghe giornate dell’anno. “Sono felice di stare con lui, è la persona migliore con cui condividere una situazione così difficile“, ha raccontato, non senza una sottile vena di ironia. “La mattina lo odio, il pomeriggio gli voglio bene e la sera lo amo alla follia“. La convivenza con Francesco Montanari, la quarantena e la maternità: “Certa gente sta scommettendo su quando rimarrò incinta”, scherzaRaccontando la sua convivenza,non si nega aneddoti ironici, ...

zazoomnews : La quarantena di Andrea Delogu: Scommettono sulla mia gravidanza è una pazzia - - #quarantena #Andrea… - zazoomblog : Andrea Delogu e Francesco Montanari hanno trovato il giusto equilibrio in casa in quarantena (Foto) - #Andrea… - zazoomnews : Andrea Delogu e Francesco Montanari hanno trovato il giusto equilibrio in casa in quarantena (Foto) - #Andrea… - jabbaTM : ANDREA DELOGU: HO SCOPERTO CHE FANNO SCOMMESSE SULLA MIA GRAVIDANZA. UNA ROBA FOLLE - angelomacchia : RT @DeloAndrea: Il fenomeno delle fake news. IAA in dialogo con Andrea Delogu -