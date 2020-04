M5S, Iovino: “Comune di Saviano in grave ritardo sui fondi per famiglie in difficoltà” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono trascorse già oltre due settimane dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di uno stanziamento di risorse a favore degli enti locali e destinati a famiglie in difficoltà economica per effetto dell’emergenza sanitaria, eppure dal Comune di Saviano non risulta essere stata disposta ancora alcuna erogazione a beneficio di cittadini che versano in stato di bisogno. Nella fattispecie, degli oltre 50 milioni destinati alla Campania, al solo Comune di Saviano sono stati destinati 152.804 euro. Parliamo di un territorio che vanta una straordinaria rete di associazioni, pronte a sostenere e a coadiuvare qualunque iniziativa dell’amministrazione e che già stanno operando da tempo e in autonomia nella raccolta e nella distribuzione di generi di prima necessità a beneficio di nuclei familiari in seria difficoltà. ... Leggi su anteprima24 M5S - Iovino : “Mio impegno per i Comuni Nolani - ecco quanto andrà a famiglie indigenti” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono trascorse gi&a; oltre due settimane dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di uno stanziamento di risorse a favore degli enti locali e destinati ain difficolt&a; economica per effetto dell’emergenza sanitaria, eppure dal Comune dinon risulta essere stata disposta ancora alcuna erogazione a beneficio di cittadini che versano in stato di bisogno. Nella fattispecie, degli oltre 50 milioni destinati alla Campania, al solo Comune disono stati destinati 152.804 euro. Parliamo di un territorio che vanta una straordinaria rete di associazioni, pronte a sostenere e a coadiuvare qualunque iniziativa dell’amministrazione e che gi&a; stanno operando da tempo e in autonomia nella raccolta e nella distribuzione di generi di prima necessit&a; a beneficio di nuclei familiari in seria difficolt&a;. ...

È quanto denuncia il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, che sulla questione ha inviato una nota indirizzata al vice sindaco del Comune di Saviano. Nella missiva a sua firma, il parlamentare ...

Università, Iovino (M5S): Tutelare studenti in difficoltà

Così il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, a margine dell’interpellanza rivolta, nell’Aula di Montecitorio sui temi del diritto allo studio universitario, al ministro Gaetano Manfredi.

