La Federcalcio | “Prima riparte la Serie A | poi B e C” Le squadre andranno tutte in ritiro

(Di mercoledì 15 aprile 2020) In Figc. la Commissione medico scientifica si è riunita per delineare il protocollo della 'fase due' cioè per il ritorno agli allenamenti. Prescrizioni rigorose, conine centri sportivi completamente monitorati. I principi che si dovrano seguire, come si legge nella nota ufficiale saranno di "semplicità, fattibilità e attendibilità".