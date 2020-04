La Fase 2 per fasce d’età: tempi più lunghi per gli anziani (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Messaggero oggi illustra la ripartenza dopo il 4 maggio che avverrà a scaglioni, e non sarà “tana libera tutti”. È previsto un ritorno in attività di aziende, negozi, ma anche di tanti liberi professionisti. Quindi tra le ultime fasce che potranno uscire di casa ci saranno i cittadini che hanno più di 70 anni, soprattutto quelli con una o due patologie croniche. «Per loro — ha spiegato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa — dobbiamo prevedere un programma ad hoc, percorsi che ci consentano di proteggerli dal contagio quando i più giovani ricominceranno a circolare. Però mettendoli anche al riparo dall’afa e dall’isolamento che può avere effetti devastanti a livello psicologico. E dunque un vero e proprio piano di interventi». Del resto i dati aggiornati dicono che su ... Leggi su nextquotidiano Ok fase 2 dal 4 maggio ma non per scuola e calcio

Coronavirus in Italia - ultime notizie. App e uscite scaglionate per fasce d’età : prende vita la fase 2

Riaperture : la nuova mappa della Fase 2 e il decreto da lunedì (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Messaggero oggi illustra la ripartenza dopo il 4 maggio che avverrà a scaglioni, e non sarà “tana libera tutti”. È previsto un ritorno in attività di aziende, negozi, ma anche di tanti liberi professionisti. Quindi tra le ultimeche potranno uscire di casa ci saranno i cittadini che hanno più di 70 anni, soprattutto quelli con una o due patologie croniche. «Per loro — ha spiegato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa — dobbiamo prevedere un programma ad hoc, percorsi che ci consentano di proteggerli dal contagio quando i più giovani ricominceranno a circolare. Però mettendoli anche al riparo dall’afa e dall’isolamento che può avere effetti devastanti a livello psicologico. E dunque un vero e proprio piano di interventi». Del resto i dati aggiornati dicono che su ...

mante : Lo ripeto: nelle prossime settimane tutti i principali Paesi europei presenteranno strategie operative per la fase… - alexbarbera : In Spagna, con regole precise, inizia la fase 2: riaprono tutte le aziende. Noi aspettiamo la fine dei ponti, poi s… - RaiNews : Per le scuole sempre più probabile la riapertura a settembre #Fase2 #coronavirus - ketelodicoafa : RT @Phastidio: Inizia l'ennesimo giorno al termine del quale, se i nuovi contagi diminuiranno per meno tamponi effettuati e/o ritardo dei l… - LelloForlini : Ecco il dossier per riaprire l’Italia che Conte ha scelto di ignorare -