Fifa 20 Server Status | segnalazione problemi tecnici EA Sports Problemi di connessione

(Di mercoledì 15 aprile 2020) In questo post vi aggiorneremo su tutte le problematiche, in particolare quelle legate aidi20 e ad eventuali attività di manutenzione messe in atto da EA. L'articolo20EAdi. proviene da FUT Universe.

hustla_official : @EA_FIFA_Italia ancora non si collega dice 'problemi di connessione al server'ecc quando la risolvete??8 giorni e l… - infoitscienza : Avete problemi a giocare a FIFA 20? La colpa è degli attacchi DDoS sui server EA - signorponza : Da stamattina il server di FIFA 20 risulta difficilmente raggiungibile - Yourid_07 : RT @infoitscienza: FIFA 20 e problemi: i server EA sotto attacco DDoS, ripristinate alcune funzioni online - infoitscienza : FIFA 20 e problemi: i server EA sotto attacco DDoS, ripristinate alcune funzioni online -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa Server

FIFA è andato in down. Il sistema e i server hanno collassato e hanno impedito per poco più di 24 ore di non poter accedere alla modalità online. FIFA 20, nel bel mezzo della Weekend league su Fut ...(Sky Sport) Calciatori di fama mondiale sono pronti a tornare in campo, ma questa volta su quello digitale di Fifa 20. Da oggi fino al 17 aprile, alle ore 18:00, si disputeranno i primi tre round ad ...