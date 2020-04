CNA | riavviare attività economiche in sicurezza ma no a decisioni locali

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – Accelerare il riavvio delle attività, senza rischiare sulla salute dei cittadini, ma soprattutto con una decisione a livello nazionale. È l’appello del CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa) che sottolinea come “ripartire al più presto, infatti, non è l’ambizione o la pretesa degli imprenditori ma l’obiettivo condiviso da tutti quanti vogliono tornare alla vita, imprenditori e cittadini”. Perché, secondo Cna, “aprire non vuol dire rinunciare alla, bene supremo”. Ma la decisione di riaprire non può essere lasciata alle Regioni. Nella nota l’associazione di categoria spiega che “la legislazione italiana in materia è infatti all’avanguardia, tanto più dopo essere stata rafforzata ...