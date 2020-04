Cellulari | termoscanner e test sierologici | ecco le tappe della fase 2

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Luca Sablone Sarà fondamentale la misurazionefebbre prima di entrare negli uffici o nei negozi. L'Oms detta i 6 requisiti per passare alla2 Nella2 non bisognerà commettere alcuna leggerezza e non si potrà agire con superficialità: con l'allentamento dei divieti di spostamento sarà importante tenere sotto controllo lo stato di salute dei cittadini, in particolar modo degli anziani e dei lavoratori che hanno frequenti contatti con il pubblico. Tracciare le persone a rischio è uno step fondamentale: le Asl hanno la possibilità di prendere possesso dei numeri telefonici di tutti i cittadini che hanno avuto contatti con chi è risultato positivo al Coronavirus. Sarà cruciale la sinergia con le questure, che dovranno fornire i dati e collaborare per identificare chi potrebbe essere stato ...