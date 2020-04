Cannes e Venezia non si arrendono

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Cinzia Romani I grandi festival del cinema snobbano il digitale e provano a resistere Fibrilla, ma non molla la filiera cinematografica, bastonata a morte dal Coronavirus. Tra set chiusi, uscite dei film rimandate e blockbuster bloccati a data da definirsi, i guadagni sono ridotti a zero. Ma intanto il festival die quello di, baluardi della cinefilia globale, resistono strenuamente. E non sialla cultura del sofà e della piattaforma, continuando a sostenere la cultura dell'uscita per recarsi al cinema, a teatro, al museo. Perché qua non si tratta soltanto d'indicare agli amanti della Settima Arte il cammino delle sale oscure, bensì di far marciare un indotto potente, con ricadute su innumerevoli comparti, quello turistico in prima fila. Macron ha annunciato che il lockdown durerà fino all'11 maggio, senza specificare ...