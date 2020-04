Alessia Marcuzzi fa arrabbiare i fan, Selvaggia Lucarelli preferisce non infierire (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alessia Marcuzzi a Pasqua ha invitato i suoi genitori a casa sua e questo non è sfuggito ai followers di Instagram che hanno notato la tavola apparecchiata per più persone. Interrogata sulla quarantena la conduttrice ha spiegato: “La tavola è apparecchiata per sette. Noi più i miei genitori che vivono nel palazzo di fronte casa mia e una persona che lavora da me e vive con noi. Quindi? I miei genitori sono usciti a piedi, saranno venti passi da casa loro, per venire da noi”. La risposta non ha convinto i fan che hanno sottolineato come fosse ugualmente sconveniente invitare i genitori a casa, anche se vicini di casa. Molti hanno inviato il post a Selvaggia Lucarelli (che il giorno prima si era divertita a smascherare pubblicamente i vari furbetti delle trasferte pasquali) che ha però preferito non commentare: “Alessia ha raccontato da ... Leggi su bitchyf Le Iene tornano in tv - ma senza Alessia Marcuzzi e Nicola Savino

Alessia Marcuzzi - Pasqua in famiglia. Fan in rivolta : “Ma la quarantena?”

