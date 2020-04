Wells Fargo, utili in calo nel primo trimestre (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – Primi sintomi di calo dei profitti da coronavirus per Wells Fargo. Il Gruppo ha chiuso il primo trimestre del 2020 con un EPS di appena 1 centesimo di dollaro rispetto ai 33 centesimi per azione attesi dagli analisti. Nel primo trimestre del 2019 il risultato netto era stato pari a 1,20 dollari. Sotto il consensus il fatturato pari a 17,717 miliardi contro i 19,284 miliardi stimati dal mercato. (Foto: © Maxim Kuzubov/123RF) Leggi su quifinanza Wells Fargo : verso patteggiamento da 3 mld dollari con Sec

