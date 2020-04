Supermercati, cambiano gli orari dal 14 aprile: chiusure posticipate per evitare le file (Di martedì 14 aprile 2020) Dal 14 aprile cambiano gli orari di apertura dei Supermercati: il dpcm del 10 aprile prevede, infatti, l'ampliamento delle fasce orarie degli esercizi commerciali (compresi quelli che vendono generi alimentari) per evitare assembramenti e file. Ma i nuovi orari di apertura variano da Regione a Regione. Leggi su fanpage Coronavirus : cambiano gli orari supermercati dal 14 aprile - anche fine settimana

Coronavirus - dopo il decreto cambiano gli orari dei supermercati

Coronavirus : come cambiano gli orari dei supermercati a Roma (Di martedì 14 aprile 2020) Dal 14glidi apertura dei: il dpcm del 10prevede, infatti, l'ampliamento delle fascee degli esercizi commerciali (compresi quelli che vendono generi alimentari) perassembramenti e. Ma i nuovidi apertura variano da Regione a Regione.

infoiteconomia : Covid 19, supermercati Carrefour cambiano orari a Milano per evitare assembramenti - Noovyis : (Coronavirus: cambiano gli orari supermercati dal 14 aprile, anche fine settimana) Playhitmusic -… - chiccoeri : Supermercati Carrefour cambiano orari a Milano per evitare assembramenti - VoceSpettacolo : Supermercati, nuovi orari per effetto del decreto - ArturoP66023286 : Supermercati | cambiano le disposizioni dopo l'ultimo Dpcm -