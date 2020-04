“Queste cose…”. Arriva la soffiata bomba su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: cosa è successo davvero nella casa (Di martedì 14 aprile 2020) A meno di una settimana dalla fine dell’edizione numero quattro del Grande Fratello Vip, la storia tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro torna a accendere gli animi. A accendere la luce non è stato nessuno dei due, piuttosto una ex coinquilina: Rita Rusic che, come al solito non avuto peli sulla lingua. Nella sua breve permanenza all’interno della casa infatti, la Rusic si è fatta apprezzare per i suoi modi schietti e per non averle certo mandate a dire a nessuno. Così stavolta: durante una diretta con Licia Nunez, ha svelato un particolare sulla storia tra la sua amica Clizia Incorvaia e il figlio di Eleonora Giorgi, Paolo Rusic. In questo momento i due stanno vivendo una quarantena separata, Clizia Incorvaia è in Sicilia. Paolo è rimasto a Roma. Continua dopo la foto A quanto pare la coppia sarebbe più unita che mai. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 aprile 2020) A meno di una settimana dalla fine dell’edizione numero quattro del Grande Fratello Vip, la storia tratorna a accendere gli animi. A accendere la luce non è stato nessuno dei due, piuttosto una ex coinquilina: Rita Rusic che, come al solito non avuto peli sulla lingua. Nella sua breve permanenza all’interno della casa infatti, la Rusic si è fatta apprezzare per i suoi modi schietti e per non averle certo mandate a dire a nessuno. Così stavolta: durante una diretta con Licia Nunez, ha svelato un particolare sulla storia tra la sua amicae il figlio di Eleonora Giorgi,Rusic. In questo momento i due stanno vivendo una quarantena separata,è in Sicilia.è rimasto a Roma. Continua dopo la foto A quanto pare la coppia sarebbe più unita che mai. ...

Rinaldi_euro : È possibile che #Conte non sappia queste cose? - BeppeFiorello : La #ViaCrucis, io voglio dedicarla a quest’uomo, un Medico che ha portato la sua Croce e nessuno l’ha voluto aiutar… - borghi_claudio : @nonarrivomai @Matteo19221 @Santas_Official Guardi, io non so chi ha avuto la prima idea del MES ma so che un tratt… - simonaabenavoli : RT @valfurla: C'è il virus. Poi ci sono queste cose qua. Non so cosa mi preoccupa di più - supernoci : @Taty28643058 @Teta85223232 Eh, posso capire! Ho amiche con le quali spesso abbiamo parlato e mi dicevano le stesse… -

Ultime Notizie dalla rete : “Queste cose…”