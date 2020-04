PS5 sta arrivando e un fan prova a immaginare delle eleganti custodie in cartone per i giochi (Di martedì 14 aprile 2020) Ultimamente la rete è stata invasa dalle varie creazioni dei fan che hanno provato a immaginare quale sarà l'aspetto di PS5, dato che Sony non ha ancora svelato il "look" della sua console next-gen. Inoltre, tantissimi giocatori hanno creato le loro versioni del DualSense, il controller di prossima generazione recentemente rivelato.Ora, però, qualcuno ha provato a immaginare come saranno le custodie dei giochi per PS5. L'utente Reddit rddi2020 ha mostrato le sue creazioni 'eco-friendly', immaginando le custodie in cartone.L'uso del cartone conferisce un aspetto elegante alle ipotetiche custodie, mentre il colore arancione riesce a far risaltare il marchio "Solo su PlayStation". Dying Light 2 e Ghost of Tsushima sono due eccellenti esempi di come questo design potrebbe funzionare:Leggi altro... Leggi su eurogamer PS5 in un nuovo splendido concept design minimalista ispirato al DualSense

PS5 non è stata ancora svelata e due nuovi concept ispirati al DualSense immaginano la next-gen di Sony

Ultimamente la rete è stata invasa dalle varie creazioni dei fan che hanno provato a immaginare quale sarà l'aspetto di PS5, dato che Sony non ha ancora svelato il "look" della sua console next-gen.

PS5: ecco le custodie dei giochi next gen immaginate dai fan

La società giapponese ha rivelato la scorsa settimana il DualSense, nuovo controller di PS5 che ha fatto impazzire il web sia in modo positivo che in modo negativo. Il design risulta decisamente ...

