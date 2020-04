Instagram aggiorna Igtv e diventa sempre più simile a TikTok (Di martedì 14 aprile 2020) (Foto: Instagram)Instagram ha aggiornato la propria applicazione stand-alone di Igtv e il risultato avvicina sempre più la piattaforma video creativa proprietaria al leader incontranstato del segmento, TikTok. L’obiettivo dell’ultimo update si rivolge proprio a chi pensa e realizza i contenuti, garantendo più strumenti e funzionalità e al contempo rivolgendosi ai fruitori per poter accedere con più qualità e quantità ai filmati. Che cos’è Igtv? È il portale di Instagram dedicato alla pubblicazione e alla visualizzazione di video molto più lunghi rispetto all’app principale. Non tutti gli utenti sono a conoscenza di questo servizio piuttosto giovane, che non ha ancora abbracciato grandi numeri, ma che riceve grossi investimenti in termini di sviluppo e promozione. Da smartphone è ... Leggi su wired Segui Tuttonapoli su Twitter - Facebook e Instagram e resta sempre aggiornato sul mondo azzurro!

Segui Tuttonapoli su Twitter - Facebook e Instagram e resta sempre aggiornato sul mondo azzurro!

Segui Tuttonapoli su Twitter - Facebook e Instagram e resta sempre aggiornato sul mondo azzurro! (Di martedì 14 aprile 2020) (Foto:hato la propria applicazione stand-alone die il risultato avvicinapiù la piattaforma video creativa proprietaria al leader incontranstato del segmento,. L’obiettivo dell’ultimo update si rivolge proprio a chi pensa e realizza i contenuti, garantendo più strumenti e funzionalità e al contempo rivolgendosi ai fruitori per poter accedere con più qualità e quantità ai filmati. Che cos’è? È il portale didedicato alla pubblicazione e alla visualizzazione di video molto più lunghi rispetto all’app principale. Non tutti gli utenti sono a conoscenza di questo servizio piuttosto giovane, che non ha ancora abbracciato grandi numeri, ma che riceve grossi investimenti in termini di sviluppo e promozione. Da smartphone è ...

Appleforyou83 : Instagram si aggiorna alla vers 137.0 - tyjishh : RT @pastaIpesto: quanto mi vorrei tagliare le dita quando mi si aggiorna la home di instagram e impulsivamente clicco sulla storia di qualc… - pastaIpesto : quanto mi vorrei tagliare le dita quando mi si aggiorna la home di instagram e impulsivamente clicco sulla storia d… - radiosintony : - cvpidlove : Raga ma anche a voi instagram va di merda? Non riesco ad inviare video in dm e non mi si aggiorna la pagina esplora, ma che cazzo ha adesso -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram aggiorna Instagram aggiorna IGTV, dando più attenzione ai creatori MobileWorld Instagram aggiorna Igtv e diventa sempre più simile a TikTok

Instagram ha aggiornato la propria applicazione stand-alone di Igtv e il risultato avvicina sempre più la piattaforma video creativa proprietaria al leader incontranstato del segmento, TikTok.

Instagram: l’app IGTV ridisegnata ora potrebbe realmente interessarti

L’obiettivo qui è incoraggiare altri utenti a fare clic e guardare il video completo. In passato, Instagram ha spinto gli utenti a scaricare IGTV principalmente attraverso l’app di Instagram. Gli ...

Instagram ha aggiornato la propria applicazione stand-alone di Igtv e il risultato avvicina sempre più la piattaforma video creativa proprietaria al leader incontranstato del segmento, TikTok.L’obiettivo qui è incoraggiare altri utenti a fare clic e guardare il video completo. In passato, Instagram ha spinto gli utenti a scaricare IGTV principalmente attraverso l’app di Instagram. Gli ...