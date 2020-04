I negozi riapriranno dal 14 aprile? La decisione delle varie regioni (Di martedì 14 aprile 2020) Come già dichiarato dal nuovo decreto del governo, oggi 14 aprile, alcune attività sono tornate alla normalità. Il Premier Conte ha già esposto la fase due di questa emergenza sanitaria e spiegato cosa accadrà nei prossimi giorni, cosa gli italiani dovranno affrontare e cosa più importante, ha sottolineato il fatto che non bisogna per nessun motivo, abbassare la guardia. Rimane importante continuare a mantenere le distanze di sicurezza e seguire tutti gli accorgimenti necessari per contrastare l’emergenza. Durante l’ultima diretta, dello scorso 10 aprile, il capo del Governo ha comunicato che da oggi, 14 aprile, potranno riaprire librerie, cartolerie e negozi di vestiti per bambini. ha dato la possibilità di riaprire anche alle attività di produzione ... Leggi su bigodino I negozi riapriranno dal 14 aprile? La decisione delle varie regioni.

Coronavirus : ecco quali sono i negozi e le attività che riapriranno da domani 14 aprile 2020 – VIDEO

Ultime Notizie dalla rete : negozi riapriranno Riapriranno studi professionali, fabbriche, librerie e negozi di vestiti per bambini. Ecco il decreto la Repubblica Coronavirus e restrizioni, le regioni procedono in ordine sparso: l'Alto Adige il più permissivo, in Lombardia restano molti vincoli

ma anche librerie e negozi di abbigliamento per bambini e neonati (aperte nel resto della Regione). Consentite invece silvicoltura e utilizzo aree forestali e cura e manutenzione del paesaggio. A ...

Coronavirus: riaperture parziali e non per tutti, la decisione dei librai imperiesi dopo le concessioni dell'ultimo decreto

Parliamo delle librerie, che da oggi, nonostante la proroga delle restrizioni al 3 maggio, al pari delle cartolerie e dei negozi che vendono articoli per neonati potranno riaprire. La confusione e il ...

