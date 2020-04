Giorgia Trasselli | “Raimondo Vianello e Sandra Mondaini morti insieme | come accade nei

Leggi su fanpage

(Di martedì 14 aprile 2020), l’attrice nota per il ruolo della tata nella sitcom Casa, ricorda Raimondo a 10 anni dalla scomparsa. Dall’intesa condentro e fuori dal set all’indulgenza divertita riservata a quanto hanno avuto la fortuna di lavorarci, fino al profondo affetto per quei bambini che decisealla moglie di adottare. E l’ultimo incontro in ospedale, pochi mesi prima della morte: “Mi rivolse uno sguardo dolcissimo, era di una profonda tenerezza che andava cercata”.