Così è stata tradita la famiglia e condannato lo Stato (Di martedì 14 aprile 2020) Suor Anna Monia Alfieri La famiglia chiede solo il suo diritto costituzionale. Ecco perché dobbiamo lottare ancora Il 04.04.2020 abbiamo scritto: La famiglia italiana ha vinto, se non viene tradita nel segreto delle stanze dei bottoni… … la famiglia è stata tradita nel suo diritto di libera scelta educativa, chiaramente riconosciuto dalla Costituzione Italiana. Avevamo ritenuto che fosse sufficiente il fronte comune nella più ampia task force dell’ultimo ventennio, in questo momento di grave emergenza, per convincere il Governo e il Parlamento che occorreva una azione di salvataggio per quel comparto che soffre e che vede l’imminente chiusura del 30% (per ora) di scuole paritarie con un grave danno al pluralismo educativo. Ci dicevano: «non siete compatti, chiedete privilegi». Ci siamo compattati e abbiamo dimostrato ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - a Los Angeles traffico crollato dell’80% : l’aria non è mai stata così pulita

