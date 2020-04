Casarin: “Più cambi per prevenire infortuni. VAR? Evitare le roulotte”. E su fallo di mano e fuorigioco… (Di martedì 14 aprile 2020) Paolo Casarin è stato uno dei migliori arbitri italiani di tutti i tempi. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Rai’, Casarin ha detto la sua sul VAR e l’ipotesi di sopprimerlo nel rush finale della stagione per via dell’impossibilità di garantire la sicurezza di chi ci dovrebbe lavorare: “E’ una cosa facilmente risolvibile, basta prendere un stanza adeguata e non essere allocati in una roulotte. Gli arbitri si stanno mantenendo in forma per quello che serve e potranno eventualmente fare il loro lavoro. Sono gli spostamenti pre-gara e post-gara e anche la vita della partita che li porta talvolta ad essere vicini ai giocatori a essere argomento di discussione. Ma gli arbitri non saranno mai un problema se si dovesse giocare”. Intervistato dal ‘Corriere dello Sport’, Casarin ha parlato anche delle sostituzioni, altro ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 aprile 2020) Paoloè stato uno dei migliori arbitri italiani di tutti i tempi. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Rai’,ha detto la sua sule l’ipotesi di sopprimerlo nel rush finale della stagione per via dell’impossibilità di garantire la sicurezza di chi ci dovrebbe lavorare: “E’ una cosa facilmente risolvibile, basta prendere un stanza adeguata e non essere allocati in una roulotte. Gli arbitri si stanno mantenendo in forma per quello che serve e potranno eventualmente fare il loro lavoro. Sono gli spostamenti pre-gara e post-gara e anche la vita della partita che li porta talvolta ad essere vicini ai giocatori a essere argomento di discussione. Ma gli arbitri non saranno mai un problema se si dovesse giocare”. Intervistato dal ‘Corriere dello Sport’,ha parlato anche delle sostituzioni, altro ...

