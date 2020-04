Adriano Panzironi sospeso dalla tv | Agcom | “A rischio la salute degli utenti | sottovaluta

M5S_No_Grazie : RT @neXtquotidiano: L'AGCOM blocca per sei mesi i canali di Adriano #Panzironi - Italia_Notizie : Agcom ordina la sospensione dei programmi tv di Adriano Panzironi: “Sottovaluta i rischi del corovavirus e mette a… - TheUsualUnknown : RT @neXtquotidiano: L'AGCOM blocca per sei mesi i canali di Adriano #Panzironi - FabioFerrauti : RT @neXtquotidiano: L'AGCOM blocca per sei mesi i canali di Adriano #Panzironi - divorex82 : RT @neXtquotidiano: L'AGCOM blocca per sei mesi i canali di Adriano #Panzironi -

Adriano Panzironi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Adriano Panzironi