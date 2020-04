Veneto, parte la fase 2: per Zaia inizia il “lockdown soft” (Di lunedì 13 aprile 2020) Lo aveva già annunciato nei giorni scorsi, il Presidente Zaia. Dato che la curva dei contagi nella sua Regione stava velocemente calando, sperava di poter dare avvio alla fase due dell’emergenza nel più breve tempo possibile. Anche nel mese di aprile, se fosse stato possibile. Così, dopo il DPCM del 10 aprile, la Regione Veneto è intervenuta con una ordinanza che di fatto allenta decisamente il lockdown. La nuova regolamentazione sarà attiva dal 14 aprile sino al 3 maggio (stessa “scadenza” del decreto annunciato da Conte lo scorso 10 aprile) e introduce novità di rilievo tanto per i singoli cittadini quanto per le aziende. Si tratta di una sorta di “prova generale” di ritorno alla normalità, un lockdown “soft”, come lo ha definito lo stesso Zaia. Allo stesso tempo, però, il presidente ... Leggi su quifinanza In Veneto parte la macchina da 9 mila tamponi al giorno

