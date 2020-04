Lettera a Mattarella | dal coronavirus si esce con meno Stato | meno tasse | più libera

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 13 aprile 2020) Nessuno, signor Presidente, si aspetta regali dallo. Tutti si dichiarano pronti ad adottare ad adottare misure igienico-sanitarie anche rigorose per tenere lontano il virus. Ma ardono dalla voglia di ripartire, di lanciare la sfida al mondo. Per favorire la rinascita, in Italia, non servono, le paccate di miliardi della Germania o degli Stati Uniti. Qui è la creatività che deve essere lasciatadi rilanciare il Paese. Stoppando quella burocrazia che è sempre stava il laccio bloccante