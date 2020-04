Ibrahimovic tornerà al Milan? Altro allenamento con l’Hammarby

Leggi su fanpage

(Di lunedì 13 aprile 2020) Prima un"di cortesi" poi una seduta ufficiale con l'Hammarby: Zlatansi prepara così nell'attesa che dao arrivi la chiamata ufficiale per il ritorno in Italia, in previsione della ripresa del campionato. Lo svedese sembra aver "deciso" il suo futuro: chiusa l'esperienza in rossonero, lo attende il ritorno in patria tra le fila del "suo" club.