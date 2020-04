PATRICK PUGLIESE CONTRO TUTTI Zequila ironizza | magari la quarta volta vinci

cassanoanna1 : Ti ricordo caro zequila che il Signor Patrick Ray Pugliese è arrivato in finale, mentre tu sei uscito con l'8% ??Ops… - Novella_2000 : Patrick Ray Pugliese replica alle offese di Antonio Zequila, poi parla degli altri concorrenti - IsaeChia : ‘GfVip’, #PatrickPugliese dice la sua sugli ex coinquilini e non risparmia parole al vetriolo per #AntonioZequila,… - 84Tex : RT @nevrsland: Altre persone: *escono dalla casa e tirano frecciatine agli altri concorrenti* Patrick Ray Pugliese: Le polemiche sono inuti… - justriccardo1 : Patrick Ray Pugliese, 10. è il concorrente perfetto per il GF, simpatico, divertente, auto ironico, stratega al mod… -

PATRICK PUGLIESE Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PATRICK PUGLIESE