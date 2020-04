Donna va a farsi la manicure, finisce malissimo: devono amputarle il dito (Di domenica 12 aprile 2020) Nel Galles, una Donna è stata costretta a subire un’amputazione al dito dopo che una onicotecnica le procura un’infezione letale mentre le faceva la manicure. Jose Jackson, di 57 anni, ha dovuto farsi amputare un dito dopo un incidente in un salone per le unghie. I dottori, addirittura, temevano di doverle amputare il braccio. Nonna … L'articolo Donna va a farsi la manicure, finisce malissimo: devono amputarle il dito è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Una donna si è offerta volontaria per farsi iniettare il vaccino sperimentale contro il Coronavirus | VIDEO

Chiama il 911 per farsi salvare e l’operatore riesce a capire il messaggio in codice della donna (Di domenica 12 aprile 2020) Nel Galles, unaè stata costretta a subire un’amputazione aldopo che una onicotecnica le procura un’infezione letale mentre le faceva la. Jose Jackson, di 57 anni, ha dovutoamputare undopo un incidente in un salone per le unghie. I dottori, addirittura, temevano di doverle amputare il braccio. Nonna … L'articolova alailè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

harrysmygetaway : RT @lovingthealien0: Tengo a precisare: - Non seguitemi se siete pro mascolinità tossica. - Non seguitemi se pensate che un uomo non possa… - Sere_Ish : RT @Daniela73445832: @IosonoScala La denuncia della polizia andrà avanti ma, se non seguita da quella della donna, non servirà a molto. Lei… - lovingthealien0 : Tengo a precisare: - Non seguitemi se siete pro mascolinità tossica. - Non seguitemi se pensate che un uomo non pos… - Daniela73445832 : @IosonoScala La denuncia della polizia andrà avanti ma, se non seguita da quella della donna, non servirà a molto.… - DOUB7EWIN : se una donna vuole farsi una foto con il seno da fuori fatevi i cazzi vostri. non è una puttana, non è uno scandalo, è la natura ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Donna farsi Donna va a farsi la manicure, finisce malissimo: devono amputarle il dito ViaggiNews.com Coronavirus, la messa di Pasqua nel Duomo deserto, Delpini: "Non ho più parole"

"Non ho più parole da dire, in questi tempi siamo stati travolti da un'alluvione di parole ... Dentro coloro che cercavano la luce con cuore puro dentro ogni uomo, dentro ogni donna s'era accesa la ...

Uomini e Donne, trono over: la guerra infinita tra Pamela Barretta e Stefano Torrese

Uomini e Donne, Pamela Barretta minaccia: "Stefano Torrese ti toglo la maschera" Stanca delle parole del Torrese, Pamela ha deciso di replicare duramente sui social. “Non ti hanno mai fatto tornare ...

"Non ho più parole da dire, in questi tempi siamo stati travolti da un'alluvione di parole ... Dentro coloro che cercavano la luce con cuore puro dentro ogni uomo, dentro ogni donna s'era accesa la ...Uomini e Donne, Pamela Barretta minaccia: "Stefano Torrese ti toglo la maschera" Stanca delle parole del Torrese, Pamela ha deciso di replicare duramente sui social. “Non ti hanno mai fatto tornare ...