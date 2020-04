AMAZING STORIES - Recensione della prima stagione

Leggi su lostinaflashforward

(Di domenica 12 aprile 2020) Era l'anno 1985 quando NBC mandò in onda il primo prodotto TV realizzato da Steven Spielberg,, una serie televisiva antologica che trae ispirazione dalla famosa rivista di fantascienza con lo stesso nome. La serie andò in onda per due anni, vantando nomi eccelsi alla regia (come lo stesso Spielberg, Martin Scorsese e Clint Eastwood) e nel cast dei vari episodi (fra cui ricordiamo Kevin Costner, Patrick Swayze, Harvey Keitel, Danny DeVito e Charlie Sheen), ma nonostante questo e le diverse nomination, la serie fu interrotta nel 1987. Quasi 30 anni dopo Apple TV+ decide di ridare vita al prodotto, sempre prodotto da Spielberg, ma con la supervisione di Eddy Kitsis e Adam Horowitz (Lost, Once Upon a Time), in un revival molto contenuto ma piuttosto fedele all'immaginario proposto da Spielberg nella versione originale. 1) THE CELLARDiretto da: Chris Long ...