The Last of Us Part II ha un nuovo fan trailer approvato da Neil Druckmann in persona. Ma la data di uscita? (Di sabato 11 aprile 2020) The Last of Us Parte 2 doveva uscire verso fine maggio, ma pochi giorni fa, Sony e Naughty Dog hanno annunciato un rinvio a data da destinarsi, a causa dei problemi logistici causati dalla pandemia da coronavirus.Anche se l'attesa è diventata più dura del previsto, i fan non si sono persi d'animo e hanno deciso di passare il tempo, creando dei tributi eccezionali per il prossimo titolo Naughty Dog.L'ultima di queste opere è un trailer amatoriale, realizzato dall'utente di Youtube CRISTIANDRAKE YT. Il video, intitolato "Wolf", è piaciuto talmente tanto alla community che perfino Neil Druckmann, il director di The Last of Us Parte 2, l'ha voluto condividere sul proprio account Twitter. Insieme alla condivisione, Druckmann ne ha approfittato per inserire un piccolo "messaggio di speranza", indirizzato verso i fan del titolo:Leggi altro... Leggi su eurogamer The Last of Us Part II - rimandato sine die il lancio

The Last of Us Part II : un fan rende omaggio agli interpreti di Joel ed Ellie con un commovente disegno

Eurogamer_it : #TheLastOfUsParte2 ottiene un nuovo fan trailer approvato da Neil Druckmann in persona. - Eurogamer_it : Il rinvio di The Last of Us 2 l'ha reso palese: il fisico è ancora fondamentale per l'industria videoludica.