Riapertura librerie, più di 250 indipendenti dicono “no”: “Prematuro e pericoloso ‘contentino'”. Ma Il Libraccio si dissocia: “Aprire è un onore” (Di sabato 11 aprile 2020) Grazie Conte, ma le nostre librerie restano chiuse. Doveva essere un regalo di sostegno a un settore in difficoltà, ma in 48 ore è arrivata la doccia fredda. Va bene, il nuovo decreto sul prolungamento della quarantena anti Coronavirus prevede un piccola deroga: la Riapertura delle librerie, come delle cartolerie e dei negozi di abbigliamento per bambini. Ma per circa 250 librai indipendenti italiani – cifra che di ora in ora sembra aumentare a dismisura – di rialzare la serranda non se ne parla proprio. Motivi? Due su tutti: paura di riaprire in assenza di una mobilità tornata alla normalità; sicurezza insufficiente a livello sanitario sul posto di lavoro. “Significa avere costi di gestione come se fosse un’apertura normale ma in assenza del lettore e quindi sul piano economico una preoccupazione reale – spiega al FQMagazine ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la rivolta delle piccole librerie contro la riapertura : «Solo propaganda - favorite le grandi catene»

Coronavirus riapertura librerie - boccata d’ossigeno per l’editoria : in un mese persi oltre 25 milioni

Coronavirus - dalla proroga del lockdown alla riapertura di librerie e negozi per bambini : cosa prevede il nuovo decreto (Di sabato 11 aprile 2020) Grazie Conte, ma le nostrerestano chiuse. Doveva essere un regalo di sostegno a un settore in difficoltà, ma in 48 ore è arrivata la doccia fredda. Va bene, il nuovo decreto sul prolungamento della quarantena anti Coronavirus prevede un piccola deroga: ladelle, come delle cartolerie e dei negozi di abbigliamento per bambini. Ma per circa 250 libraiitaliani – cifra che di ora in ora sembra aumentare a dismisura – di rialzare la serranda non se ne parla proprio. Motivi? Due su tutti: paura di riaprire in assenza di una mobilità tornata alla normalità; sicurezza insufficiente a livello sanitario sul posto di lavoro. “Significa avere costi di gestione come se fosse un’apertura normale ma in assenza del lettore e quindi sul piano economico una preoccupazione reale – spiega al FQMagazine ...

ignaziocorrao : La cosa che più ha fatto infuriare #Salvini e #Meloni non sono gli schiaffoni presi da #Conte sulle loro bugie, ma… - elenabonetti : Bene riapertura #librerie, #cartolibrerie e vendita prodotti per l'infanzia. Li avevo chiesti con fermezza. I passi… - lorepregliasco : Adoro i libri e le librerie, la mia famiglia ha una libreria da più di 100 anni, ma sinceramente non capisco la ria… - BRADYPUSS : RT @mariateresacip: Dall'odio che ho visto nelle precedenti settimane contro presunti untori, dai runner in poi, credo che per alcuni la ri… - lifeonvoyage : RT @Dlavolo: Non comprendo la polemica sulla riapertura delle librerie. Molta gente prima del decreto non sapeva nemmeno che esistessero. -