Nonostante i divieti in 200 alla Via Crucis nel Foggiano (Di sabato 11 aprile 2020) Fede contro rispetto delle regole, forza della tradizione contro il buon senso dei suggerimenti della scienza moderna. E un don Matteo meno saggio di quello interpretato in una nota serie Tv. Non ce l'hanno fatta, ieri sera, a San Marco in Lamis, 13.000 anime nel Parco del Gargano, a resistere a una 'tentazione' (per nulla demoniaca e, anzi, cristiana). In circa 200 hanno partecipato alla celebrazione del Venerdì santo, che si è svolta regolarmente Nonostante i divieti di assembramento per evitare il contagio del Coronavirus. Ieri sul sagrato della chiesa dell'Addolarata c'erano il parroco, il sindaco del centro garganico, Michele Merla, e tantissimi cittadini. C'erano uomini, donne, anziani e anche bambini: qualcuno con la mascherina e qualcun altro senza, in un paesino che all'inizio dell'epidemia vide il funerale di una persona uccisa dal Covid-19. ... Leggi su agi Foggia - parroco celebra il venerdì santo con 200 persone nonostante i divieti

Coronavirus - bar aperto a Bari nonostante i divieti : multe da 400 euro a titolare e 4 clienti che prendevano caffè

Preparavano pastiere e colombe nonostante i divieti : sanzionate due attività (Di sabato 11 aprile 2020) Fede contro rispetto delle regole, forza della tradizione contro il buon senso dei suggerimenti della scienza moderna. E un don Matteo meno saggio di quello interpretato in una nota serie Tv. Non ce l'hanno fatta, ieri sera, a San Marco in Lamis, 13.000 anime nel Parco del Gargano, a resistere a una 'tentazione' (per nulla demoniaca e, anzi, cristiana). In circa 200 hanno partecipatocelebrazione del Venerdì santo, che si è svolta regolarmentedi assembramento per evitare il contagio del Coronavirus. Ieri sul sagrato della chiesa dell'Addolarata c'erano il parroco, il sindaco del centro garganico, Michele Merla, e tantissimi cittadini. C'erano uomini, donne, anziani e anche bambini: qualcuno con la mascherina e qualcun altro senza, in un paesino che all'inizio dell'epidemia vide il funerale di una persona uccisa dal Covid-19. ...

LaStampa : I tentativi di raggiungere la Riviera nonostante i divieti. - Zeneizoide : Purtroppo non lo capiscono:stamattina uno starnazzava che dovrebbero sequestrare le auto a chi va in giro ed ai mil… - avvocatorinaldi : #Roma, corteo funebre nonostante i divieti: tensione tra #polizia e #Antagonisti. - occhio_notizie : Lavavano i cani in una attività di toelettatura a Battipaglia, aperta nonostante i divieti per il #coronavirus: san… - GFranzFrancia : CATTOLICI e PRETI da asilo psichiatrico! 200 persone alla via Crucis di #SanMarcoinLamis Uomini, donne, anziani e b… -

Ultime Notizie dalla rete : Nonostante divieti Coronavirus, in gita nonostante i divieti: due ragazzi multati sulla Bisalta per le foto su Instagram La Stampa Lamezia: drone per far rispettare i divieti

Dopo il via libera dell’Enac, l’Ente Nazionale Aviazione Civile, e sotto il coordinamento della Prefettura di Catanzaro, grazie al controllo dall’alto è stato possibile pianificare servizi mirati per ...

Sabato in Sicilia supermercati aperti fino alle 23, arriva la circolare per agevolare le famiglie

Il governo tiene duro e nonostante le polemiche non modifica di una virgola l'ordinanza sullo stop ... ristoranti e clienti, devono fare i conti con il divieto deciso dal governatore siciliano Nello ...

Dopo il via libera dell’Enac, l’Ente Nazionale Aviazione Civile, e sotto il coordinamento della Prefettura di Catanzaro, grazie al controllo dall’alto è stato possibile pianificare servizi mirati per ...Il governo tiene duro e nonostante le polemiche non modifica di una virgola l'ordinanza sullo stop ... ristoranti e clienti, devono fare i conti con il divieto deciso dal governatore siciliano Nello ...